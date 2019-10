Sezgin, sahil ve lavuar alanındaki düzenlemeleri değerlendirdi

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, “Sahil ve lavuar alanındaki üzerinde çalışılan düzenlemeler şehrimizde yeterli olmayan ve çağdaş kentleşmenin temel unsurlarından biri olan ortak buluşma mekanlarını nitelik ve nicelik olarak artıracaktır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Sezgin, “Bu gibi Kentsel mekânlarda halkımızın buluşmalarını sağlayan ortak fiziki yapıların ve alanların çokluğu ve işlevselliği oranında ortak yaşam kültürü gelişecektir. Park ve bahçeler, semt ve mahalle evleri, kültürel etkinliklerin gerçekleştiği mekânlar, kent meydanları, büyük alışveriş mekânları ve pazarlar, piknik alanları vb gibi fiziksel ortamlar ortak yaşam kültürümüzün ve kentlilik bilincimizin gelişmesine olanak sağlayacaktır ki bu kavramların şehrimizde her zaman eksikliğini hissettiğimiz bir gerçektir. Ortak buluşma mekânları ortak bir kent kültürü içinde yoğrulma ve o kente aidiyet duyma bakımından önem taşımaktadır. Sosyal bütünleşme, yardımlaşma ve dayanışma, ortak buluşma mekânları sayesinde daha etkili ve kalıcı bir şekilde mümkün olabilmektedir. Bu gibi çağdaş buluşma mekânlarının kentsel büyümeye paralel bir şekilde oluşturulamaması, kentlileşme ve kentlilik bilinci açısından önemli bir handikap olarak ortaya çıkacağından özellikle sahil düzenlemesi ve uzun süredir şehrin gündeminde yer alan Lavuar alanının bu şekilde düzenlenmesinin tamamlanarak bir an önce hayata geçirilip şehrin kullanımına sunulması beklentilerimizin başında yer almaktadır. Bu konuda Belediyemiz tarafından her kesimin görüşünü de alarak ortak akıl ile projeye son halinin verilmesi yönündeki çalışma yapılmasını da olumlu bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

