Vali Bektaş, Kilimli’de incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kilimli ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Erdoğan Bektaş, programı kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Kilimli ilçesinde bulunan kömür yıkama lavuar alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Ardından Göbü Sahilinde yapılan parke ve yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Erdoğan Bektaş, Kilimli Spor Lisesi’nde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
ZONGULDAK
24 Ekim 2019 Perşembe
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