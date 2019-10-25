İş vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kadının, iş vaadiyle 4 kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Zanlı savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli ilçesinde 55 yaşındaki H.Ö. isimli kadın, CHP'li belediye ve TBMM'de iş bulacağı vaadiyle 4 kişiden 2 bin 500 lira para aldı. Para veren şahıslar, 2 ay beklemelerine rağmen işe yerleştirme olmayınca Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmada H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan H.Ö., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları kendilerini bu tür iş vaadinde bulunup para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ZONGULDAK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.