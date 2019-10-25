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Erdemir ‘çelik kümelenme’ toplantısına ev sahipliği yaptı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ev sahipliğinde "MakinaÇelik Kümelenme" çalıştayı yapıldı.

Erdemir ‘çelik kümelenme’ toplantısına ev sahipliği yaptı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) ev sahipliğinde “MakinaÇelik Kümelenme” çalıştayı yapıldı.
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda geçtiğimiz hafta ilki gerçekleştirilen MakineÇelik Kümelenme çalıştayının ikincisi Erdemir ev sahipliğinde Taş Bina’da gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın başkanlığında gerçekleşen çalıştayda makina çelik kümelenmenin yanı sıra Erdemir ve Ereğli’de bulunan sanayicilerin arasında yaşanan iş birliğinin artması ele alındı.
Çalıştayın çok verimli geçtiğini söyleyen Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, toplantıların devam edeceğini bildirdi. Keleş açıklamasında, “Makina Çelik Kümelenme çalıştayının ilkini TSO binamızda gerçekleştirmiştik. İkincisini ise Erdemir ev sahipliğinde Taş Bina’da gerçekleştirdik. İlk toplantımız ilgili sanayicilerin katıldığı geniş bir toplantıydı. İkincisi ve bundan sonra devam edecek toplantılarımız gruplar halinde olacak. İkinci çalıştayımız oldukça verimli geçti, özellikle Erdemir, Kardemir ve Tat Metal gibi önemli kuruluşlarda genel müdürlük ve yöneticilik yapmış olan Fadıl Demirel toplantımız da yer alması sanayicilerimiz ve bizler için oldukça aydınlatıcı oldu. Sanayici ile Erdemir arasında yaşanan iş birliğinin artması yönünde fikir alışverişinde bulunduk. Verimli geçen toplantılarımız önümüzde ki süreçte de gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi.
Çalıştaya Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, MÜSİAD Başkanı Abdul Kadir Çınar, Erdemir Genel Müdürlük Danışmanı Ramazan Çelik, Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Fadıl Demirel, Ereğli’de faaliyet gösteren sanayici iş adamı Muammer Yeşilusta, Yahya Yahyaoğlu, Ahmet Yahyaoğlu, Süreyya Sertaşı, Erdal Akbaba, Harun Günönü ve Ahmet Çınarer katıldı.

ZONGULDAK

25 Ekim 2019 Cuma

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