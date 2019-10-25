Devrek’te Hasta Hakları Günü etkinliği

Devrek ilçesinde düzenlenen “ Dünya Hasta Hakları Günün de sağlık çalışanları ve protokol bir araya geldi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 26 Ekim Dünya Hasta Hakları günü nedeniyle program düzenlendi.

Devrek Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte; Devrek Kaymakam Vekili, Ümit Altay, Hastane Başhekimi Onur Merdivan, İdari ve Mali, İşler Müdürü Feti Kuzu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aylin Gökmen hazır bulundular. Servislerde yatan hastalar ziyaret eden heyet hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Devrek Eczacılar Birliğinin sponsorluğunun üstelendiği ve ilçenin sembolleri arasında yer alan Devrek Bastonu Kaymakam Vekili Altay tarafından özel gün nedeniyle hasta refakatçilerine hediye edildi.

Devrek Devlet Hastanesi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Semra Budak tarafından da Hasta Hakları broşürü dağıtılarak gerek hastaların ve gerekse hasta yakınlarının konu ile ilgili bilgilendirilmeleri sağlandı.

Programın ardından Hastane Başhekimi Onur Merdivan tarafından Altay’a hastanenin durumu hakkında bilgilendirmede bulunuldu

ZONGULDAK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.