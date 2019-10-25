Kızına şiddeti kameraya alan baba velayeti kazandı

Zonguldak’ta eşinin 2 yaşındaki kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı.

Zonguldak’ta 2017 yılında 2 yaşındaki öz kızı Esila’yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya çıkmıştı. Aradan geçen 2 yıl ardından velayet davası açan baba Erdem T., velayet davasını kazandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, kızı Esila'ya 2 yaşındayken, anne Tuğba T.'nin şiddet uyguladığını evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla ortaya çıkararak, 1 yıl 3 ay hapis cezası almasını sağlayan baba Erdem T. (32), açtığı davayı kazandı. Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem T., 2014 yılında Tuğba T. ile görücü usulüyle evlenerek dünya evine girdi. Çiftin 2 yıllık evliliklerinden Esila isimli kız çocukları dünyaya geldi. Erdem T., kızı Esila'nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Annenin kızını dövüp darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem T., elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Tuğba T. hakkında, Gökçebey Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlali' ve 'alt soya karşı kasten yaralama' suçlarından 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Tuğba T., kızına karşı 'basit yaralama' suçunu işlediği kanaatiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, sanığın pişman olması ve iyi hali nedeniyle ertelendi.

“Velayet babaya verildi”

Erdem T., ve Tuğba çiftinin Çorlu Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma ve velayet davası sonuçlandı. Mahkeme çiftleri boşarken 4 yaşındaki Esila’nın velayetini baba Erdem T’ye verdi.

Dehşet anları gizli kamerada

Erdem T.’nın evin bir bölmesine gizlice yerleştirdiği gizli kameranın kaydettiği o anlar adeta kan dondurdu. Tuğba T’nin “Gırgır nerede? Gırgırı nereye koydun? Hemen getir. Gırgırı nereye koydun ya?” diye bağırdığı görüntülerde minik Esila’nın ağladığı görülüyor. Yerden kalkan ağlayarak çığlık atan kızına “Allah belanı versin, gırgırı nereye koydun” diye tepki gösteren anne, bir süre sonra kızını tokatlayıp kaldırıp yeniden koltuğa fırlatması dehşete düşürdü.

ZONGULDAK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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