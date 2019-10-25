Kızının velayetini alan baba: "Kızımın geleceği için çalışacağım”

Zonguldak’ta eşinin 2 yaşındaki kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, "Karadan çok mutluyum bundan sonra kızım içi yaşayacağım" dedi.

Zonguldak’ta 2017 yılında 2 yaşındaki öz kızı Esila’yı darp eden annenin vahşeti, eşinin durumdan şüphelenip eve gizli kamera koymasıyla ortaya vahşetin ardından dava açan Erdem T., mutlu sona ulaştı. Kızının velayetini alan baba Erdem T., "Karardan çok mutluyum biraz uzun sürdü ama sonucunda kızımın velayeti bana verildi. Çocuğumla çok mutluyum. Bundan sonra sadece kızımın geleceği için yaşayacağım” dedi.

ZONGULDAK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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