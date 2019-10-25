Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir’de gerçekleştirildi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT), 2325 Ekim 2019 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.

MINEX 2019 Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kongreye; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile TTK’ya bağlı Müesseselerin Yöneticileri, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Şube Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. 41 bildirinin sunulduğu 7’nci Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi’nde TTK Kozlu Müessesesi ile TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi yöneticileri tarafından sunulan iki bildirinin sunumu ilgiyle izlendi.

TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, İşletme Müdürü Nihat Kayabalı, Başmühendis Burhan Ön ile Mühendis Hanefi Oruç tarafından hazırlanan “TTK Kozlu Taşkömürü İşletmesi’nde Dik Damar Esnek Yarı Mekanize Uygulaması (Kırkayak)” başlıklı bildirinin sunumunu Nihat Kayabalı yaptı.

Kongrede, TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi Müdürü Cüneyt Yamudi, Mühendisler Birkan Tank ve Katip Kibaroğlu tarafından hazırlanan “TTK Gelik İşletmesinde Uygulanan Dik Damar Kalkan Tahkimat Sisteminin Rehabilitesi” başlıklı bildirinin sunumu yapıldı.

GMİS ve TTK heyeti, Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi ile eş zamanlı olarak düzenlenen Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nı da (MINEX) ziyaret ederek incelemelerde bulundular ve sergilenen maden makinaları ve teknolojileri hakkında bilgi aldılar.

ZONGULDAK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.