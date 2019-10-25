Devrek’te çiftçilere yönelik seminer düzenlendi

Devrek ilçesinde çiftçilere yönelik “Hayvan Bakımı ve Beslenmesi” konulu seminer düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Proyem ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle organize edilen “Hayvan Bakımı ve Beslenmesi” konulu seminer davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İsmet Türkmen tarafından “ Hayvan Bakımı ve Beslenmesi konularında davetlilere bilgi sunumunda bulundu.

Düzenlenen organizasyonda İsmet Türkmen tarafından davetlilere “Sahada Gördüklerim” konulu seminerde Yetiştirici ne yapıyor? Buzağı bakımı, düve, sağmalı inek, besi hayvanı, koyun ve bazı yem maddeleri üzerinde bilgiler verildi. Yaklaşık bir saat süren konferansta davetliler ile sunucu karşılıklı olarak soru cevap şeklinde ki sorularla besicilikteki mevcut sıkıntılara çözüm üretmeye çalıştılar.

Programın ardından davetlilere çeşitli hediye ve ikramlarda bulunulurken, sunum yapmak organizasyona katılan Prof. Dr. İsmet Türkmen’e İlçe Müdürü Rıfat Verim tarafından ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.

ZONGULDAK 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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