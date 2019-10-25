Zonguldak ta 21 ya\u015f\u0131ndaki gencin yolunu kesip b\u0131\u00e7ak \u00e7ekerek para isteyen 4 zanl\u0131, polis taraf\u0131ndan yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay \u00f6nceki gece Bah\u00e7elievler Mahallesi nde ya\u015fand\u0131. 4 ki\u015fi 21 ya\u015f\u0131ndaki M.F.\u00d6. n\u00fcn \u00f6n\u00fcn\u00fc keserek b\u0131\u00e7ak \u00e7ekti. Gen\u00e7ten para isteyen zanl\u0131lar, genci para vermemesi \u00fczerine darp etti. Olay yerinden h\u0131zla ka\u00e7an zanl\u0131lar, Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Gasp B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri taraf\u0131ndan k\u0131sk\u0131vrak yakaland\u0131. 17 ya\u015flar\u0131ndaki B.K. ve A.C. ile 18 ya\u015flar\u0131ndaki H.K. ve M.A., su\u00e7 aleti b\u0131\u00e7akla birlikte yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne getirilen 4 zanl\u0131n\u0131n sorgusu s\u00fcr\u00fcyor. \u015e\u00fcpheliler, sorgular\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131na sevk edilecek.