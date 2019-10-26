Köy öğrencilerinin eğitim gördüğü okul, koleji aratmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köy öğrencilerinin eğitim gördüğü okul, koleji aratmıyor

DHA

ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde, 7 köyden öğrencinin taşımalı eğitimle öğrenim gördüğü Gümeli İlk ve Ortaokulu'nda, müdür Soner Arslanoğlu´nun 2 yılda yaptığı çalışmalarla okul adeta kolej havasına büründü. Öğretmen, veli ve belediyenin el birliğiyle yaptığı çalışmalarla okula yemekhane kazandırıldı, atıl durumda bulunan okul bahçesine basketbol, tenis ve futbol sahası yapıldı.

ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesine bağlı 2 bin nüfuslu Gümeli beldesinde, 7 köyden öğrencinin taşımalı eğitimle öğrenim gördüğü Gümeli İlk ve Ortaokulu'nda, müdür Soner Arslanoğlu´nun 2 yılda yaptığı çalışmalarla okul adeta kolej havasına büründü. Öğretmen, veli ve belediyenin el birliğiyle yaptığı çalışmalarla okula yemekhane kazandırıldı, atıl durumda bulunan okul bahçesine basketbol, tenis ve futbol sahası yapıldı.
Gümeli beldesinde 101 öğrencisi ve 14 öğretmeni bulunan Gümeli İlk ve Ortaokulu'na 2 yıl önce müdür olarak atanan Soner Arslanoğlu, çevredeki 7 köyden taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışmaya başladı. Öğretmen, veli ve belediyenin de desteğini alan Arslanoğlu, ilk olarak okula bir yemekhane kazandırdı. Bizzat kendisinin inşaatında sıva ve boya yaparak çalıştığı yemekhane ile öğrenciler sınıflarda yemek yemekten kurtuldu. Arslanoğlu, ardından öğretmen ve velileri yardımıyla okul koridorlarındaki merdivenleri, boya ve eskiyen yer döşemelerini yeniledi. Sınıfların kapılarını da çocukların yaş gruplarına göre zihinsel yazı ve şekillerle kaplattı ve koridorlara satranç ve mini kütüphane köşeleri kurdu. Okulun dış boyasında da bizzat çalışan Soner Arslanoğlu, çalışkanlığıyla tüm beldenin takdirini kazandı. Arslanoğlu, şimdi müdür yardımcısı Serkan Şen, öğrenci ve velilerin katkısıyla okulun atıl durumda bulunan bahçesindeki basketbol, tenis ve futbol sahasını düzenleyerek her birini farklı renge boyuyor. Okula yapılanların hepsinin köylülerin yardımıyla imece usulüyle gerçekleştirdiklerini anlatan Soner Arslanoğlu, amaçlarının çocukların daha iyi bir ortamda eğitim görmesi olduğunu söyledi. Çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Soner Arslanoğlu, şöyle dedi:
"Devletimizin ve milletimizin el birliğiyle imece usulü yemekhaneyi yaptık. Yeri geldi köylümüz artan çimentosunu bize getirdi, köyün ileri gelenleri destek oldu. İki yılda sınıf kapı giydirmelerinden tutun, okulun içi ve dış boyası. İçerdeki panolar, okul logosu, dışarı asılan fotoğraflar dahil hepsi iki yıl içinde oldu. Öğretmen arkadaşlarım hafta sonu geldi çalıştı. Veliler ve belediyemiz çok destek oldu. Biz öğrencilerimizi çok yönlü yetiştirmek istiyoruz. Sadece kitap okusun, test çözsün değil de hayata hazırlansın istiyoruz. Bu bağlamda elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz. Okulumuzu bir kolej haline getirdik. Zonguldak´a 95 kilometre uzaklıkta ücra bir köşedeyiz, imkanlar kısıtlı. Ama bizim bu mazeretlere sığınacak durumumuz yok. Biz öğretmenler, veliler ve destek olanlarla birlikte elimizi taşın altına değil vücudumuzu, gönlümüzü taşın altına sokarak bu güzelliği yapmak istedik."
ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ORANI ARTTI
Bir eğitim seferberliği başlattıklarını anlatan Soner Arslanoğlu, öğrencilerin de başarı oranlarının arttığını ifade ederek, "Öğretmenler odamızı da yeniden düzenledik. Buraya severek gelen öğretmenimizin çocuklara daha çok şey katacağını düşündük. Başarımız da arttı. Bu yıl 4 öğrencimiz burs kazandı. Yerel ve ulusal tüm projelere katılıyoruz. Amacımız, yaşayan ve devamlı kendini yenileyen durağan olmayan ilerleyen bir okul olmak. Öğretmen, idarecisi, velisi ve belediyesiyle bütün paydaşlarla dolu dolu bir eğitim sürecini yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda ben ve arkadaşlarım elinden gelen gönlünden geleni aşkla, şevkle vatan ve bayrak sevdasıyla bu işi yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.
BAŞKAN SAYDAM: OKULUMUZ KOLEJİ ARATMIYOR
Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam da, okullarının iki yılda son derece iyi şartlara geldiğini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Saydam, "Okulumuzda yaklaşık iki yıldan beri yeni gelen müdürümüzün ateşlemesiyle çok güzel çalışmalar oldu. Öğretmenlerimiz de bu çalışmaya katılınca ortaya çok güzel şeyler çıktı. Bizler de destek veriyoruz. Gerçekten bir kolej havasına büründü okulumuz. Yemekhane ve depomuzu geçen yıl yaptık. Daha sonraki çalışmalarda kütüphaneyi de hemen hemen tamamladık. Yan tarafa şimdi depo yapılıyor. Çevrenin düzenlenmesi bize haz veriyor" diye konuştu.

ZONGULDAK

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Hasta Hakları Günü Sağlık Kampüsü’nde kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Hasta Hakları Günü Sağlık Kampüsü’nde kutlandı
BAKKA 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı” gerçekleşti
YEREL HABERLER BAKKA 2020 Yılı “Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali ...
Üniversiteliler okul boyadı
YEREL HABERLER Üniversiteliler okul boyadı
21 yaşındaki gence bıçak çekip para isteyen 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER 21 yaşındaki gence bıçak çekip para isteyen 4 kişi ...
Devrek’te çiftçilere yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Devrek’te çiftçilere yönelik seminer düzenlendi
Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir’de ...
Zonguldak'da 10 balıkçı teknesi çayda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'da 10 balıkçı teknesi çayda mahsur kaldı
400 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER 400 adet uyuşturucu hapla yakalanan zanlı tutuklandı
İl Özel İdaresi'nin kasasından teminat mektubu çalındı
YEREL HABERLER İl Özel İdaresi'nin kasasından teminat mektubu ...
Kızının velayetini alan baba: "Kızımın geleceği için çalışacağım”
YEREL HABERLER Kızının velayetini alan baba: "Kızımın geleceği için ...
Vasisinin darbettiği yaşlı kadının komşusu: Cezalandırılmasını istiyorum
YEREL HABERLER Vasisinin darbettiği yaşlı kadının komşusu: ...
Kızına şiddeti kameraya alan baba velayeti kazandı
YEREL HABERLER Kızına şiddeti kameraya alan baba velayeti kazandı
Meme kanseri farkındalık konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Meme kanseri farkındalık konferansı düzenlendi
Bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edilen kadın huzurevine yerleştirildi
YEREL HABERLER Bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia edilen kadın ...
Minik öğrencilerden Mehmetçik Vakfına bağış
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden Mehmetçik Vakfına bağış
Devrek’te Hasta Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER Devrek’te Hasta Hakları Günü etkinliği
Öğretmenler "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" alıyor
YEREL HABERLER Öğretmenler "Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi" alıyor
Erdemir ‘çelik kümelenme’ toplantısına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Erdemir ‘çelik kümelenme’ toplantısına ev sahipliği ...
Eşinin kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, velayet davasını kazandı
YEREL HABERLER Eşinin kızına şiddetini kameraya kaydeden baba, ...
İş vaadiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL HABERLER İş vaadiyle dolandırıcılık iddiası
ZKÜ Vakfı'ndan Toptan'a ziyaret
YEREL HABERLER ZKÜ Vakfı'ndan Toptan'a ziyaret
Bakıcının darp ettiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
YEREL HABERLER Bakıcının darp ettiği iddia edilen yaşlı kadın ...
Obezite İle İlgili Eylem Planının üçüncü aşaması gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Obezite İle İlgili Eylem Planının üçüncü aşaması ...
BEÜ’den yeni nesil aşı teknolojisi konferansı
YEREL HABERLER BEÜ’den yeni nesil aşı teknolojisi konferansı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X