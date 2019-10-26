Devrek Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Külah oldu

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Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan Naciye Külah yeniden başkanlığa seçildi.

Devrek Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan Genel Kurulda mevcut başkan Naciye Külah tek aday olurken, yapılan oylamada tekrar başkanlığa seçildi.

Genel Kurula, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ZONGULDAK 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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