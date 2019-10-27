Antalya ile Alaplı kardeş oldu

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 56. Antalya Altın Portakal Film Festivaline katıldı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği 60. Olağan Meclis Toplantısı için Antalya'da bulunan Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye Meclis üyeleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelerek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivaline katıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ile bir görüşme yapan Belediye Başkanı Nuri Tekin, “ Kendileriyle kardeş Belediye ile ilgili bir görüşmemiz oldu. Antalya ile Alaplı Belediyesi artık kardeş Belediye oldu.Önümüzdeki ilk Meclis toplantısında bunu kararını alacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ile çok güzel bir dostluğumuz vardı. Bunu iki Belediyemizi kardeş yaparak perçinledik. İlçemize çok daha güzel hizmetler kazandırma noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ile el ele vereceğiz. Sayın Başkanımın Alaplı çok selamları var. Kendilerini İlçemize davet ettik. İnşallah en kısa sürede Muhittin Böcek Başkanım Alaplı'ya gelecek. Ayrıca Başkanımızla birlikte 56. Antalya Altın Portakal Film Festivaline katıldık. Ben misafirperverliğinden dolayı Muhittin Böcek Başkanıma çok teşekkür ediyorum.” dedi.

ZONGULDAK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:45

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