Boş zamanlarında yaptığı sergi ilgi odağı oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta, ressam Yurda Şahin tarafından yağlı boya resim sergisi açıldı.

Zonguldak'ta yaşayan 50 yaşındaki Yurda Şahin, emekli olduktan sonra resim sanatıyla ilgilenmeye başladı. Boş zamanlarında yağlı boya resimler yapan Şahin, yaptığı resimlerden oluşan resim sergisi açtı. Sergi Odası'nda açılan resim sergisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yurda Şahin, memur emeklisi olduğunu söyledi. Çeşitli tarzlarda sanatsal çalışmaları olduğunu ifade eden Şahin, "Çalışmaları zihnimde canlandırarak yapıyorum. Sergimiz 5 gün boyunca vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlarımızda sağ olsunlar yoğun ilgi gösterdi. Talepler doğrultusunda tablolarımız satışa çıktı. Bu tabloların ardından yenileri içinde çalışmalara başlayacağım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

ZONGULDAK 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:03

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.