(Özel) Mahalleye akan lağım vatandaşları isyan ettirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde yaklaşık 4 ay önce hasar gören alt yapının tamir edilmemesi nedeniyle lağım suları evlerin arasından akıp gidiyor. Duruma isyan eden mahalle sakinleri, Kdz. Ereğli Belediyesinden kanalizasyon hatlarının yapılmasını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak’ta yaklaşık 4 ay önce aşırı yağılar sonrası oluşan selde kanalizasyon boruları patladı. Boruların patlaması nedeniyle evlerin tüm lağımı mahallenin içerisinde açıktan akmaya başladı. Kışla Mahallesi sakinleri, hem Kdz. Ereğli Belediyesine hem de mahalle muhtarlarına durumun acil olduğunu bildirdiklerini, gelip incelediklerini ancak şu ana kadar hiçbir çözüm üretmediklerini söylediler. Kdz. Ereğli Belediyesinden patlayan kanalizasyon borularını tamir etmelerini ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını isteyen mahalle sakinleri, çözüm bulunmadığı takdirde sorunu daha üst mercilere bildireceklerini aktardılar.

Mahalle sakinlerinden Kezban Şık, yaz boyunca açıktan akan lağım nedeniyle kokudan evinde zor durduğunu dile getirdi. Şık, “Yazın ben devamlı evdeydim, kokudan duramadım. Yukarıda lağım patlak. Selde de buralar hep yarıldı. Burası perişan halde ve 4 aydır böyle. Muhtara başvuruyoruz, belediyeye başvuruyoruz fakat ‘Gelecekler, gelecekler’ diye bizi oyalıyorlar. Bak kış geldi ‘Gelecek gelecek’ derken. Burada çok ev var, burada yaşayanlar hep etkileniyor. Şikâyetçiyim, burasının bir an önce yapılmasını istiyorum. Yapılacak diyorlar, biz öyle bekliyoruz. Kendimiz yapacak durumumuz yok" diyerek tepki gösterdi.



“Lağım evimin altından geçiyor”

Tuvalet giderlerinin evinin altından geçtiğini ve giderlerin patlaması nedeniyle büyük sıkıntılar çektiğini belirten Şaziye Yurdusever de, “Alt yapı, tuvaletler evimin altından geçiyor, bütün patlak. Burada gördükleriniz eski şeyler. Köse köyünden aşağıya sular gelen selde buraları patlatıp gitti. Her yer battı. Gelip yapan yok. 4 aydır bu çileyi çekiyorum. Evimin arkasında göçük meydana geldi. Muhtarımız geldi, belediyemiz geldi fakat üç dört senedir çekiyorum. Bildiğin lağım evimin altından geçiyor. Kokudan, sinekten geçilmiyor burası. Muhtarımız ‘Belediye gelecek, yapacak’ diyor ama hiç gelen giden yok” dedi.



“Çocuklarımız hasta olacak diye korkuyoruz”

Açıktan akan lağım nedeniyle çocuklarının hastalık kapmasından korktuklarını vurgulayan mahalle sakinlerinden Gülay Yurdusever, havalar ısındığında kokudan ve sinekten evde duramadıklarını anlattı. Yurdusever, “Burası lağım, başka hiçbir şey değil. Her taraf lağım akıyor. Bu yaz hep böyleydi. Bir de su coştuğu zaman daha kötü oluyor ve daha çok lağım geliyor. Sinekler geliyor, çocuklarımız sokakta oynayamıyorlar. Hep derenin içindeler çocuklar. Hasta olacaklar diye korkuyoruz. Kapıları açsak sinekler evimize doluşuyor, koku içeri geliyor. Ne yapacağız? Biz başvuruyoruz, icraat yok. ‘Yapacağız yapacağız’, ne zamana kadar yapılacak? Biz istiyoruz ki hemen yapılsın, çocuklarımız hasta olmasın. Benim, komşularımın, herkesin çocuğu var. Biz rahatsız oluyoruz. Bir an önce yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kışla Mahallesi sakinleri bir an önce kanalizasyon sorununun çözüme kavuşması için Kdz. Ereğli Belediyesi ekiplerinden çalışma bekliyor.

