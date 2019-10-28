Hurda malzemelerden bisiklet yaptı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Yusuf Çam'ın hurda malzemelerden yaptığı bisiklet ilgi odağı oldu.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde 20 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Yusuf Çam, tasarladığı ilginç ve farklı modellerle bisiklet tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Bisiklet ve otomobilden çıkan hurda parçalarını bir araya getirerek farklı modellerde bisiklet tasarlayan Yusuf Çam´ın, otomobil lastiği de kullanarak yaptığı model ise dikkat çekti. Yusuf Çam, farklı bisiklet modelleri geliştirerek insanların beğenisine sunduğunu söylerken son olarak tasarladığı bisikletlerin ilçede büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Yusuf Çam, "İnternetten veya kendi hayal gücümden esinlenerek böyle ilginç bisikletler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda binmiş olduğum bisiklet, chopper tarzı motorlardan esinlenerek ortaya çıkardığım bir bisiklet. Hurda araçların parçalarını bir araya getirdim. Arka lastiğini otomobil lastiği takarak kendim de biraz bir şeyler katarak geliştirdiğim bir bisiklet modeli. Bu bisikleti yapması 15 gün sürdü. Parkta gezdiğim zaman insanlar bu bisiklete büyük ilgi gösteriyor. Sürmesi biraz zor ama kullanması çok zevkli" dedi.



ZONGULDAK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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