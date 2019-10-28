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Gazetecilerden 29 Ekim sergisi

İHA

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı "Gazetecilerin gözüyle dünden bugüne 29 Ekim" konulu fotoğraf sergisiyle kutladı.

Gazetecilerden 29 Ekim sergisi

Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı “Gazetecilerin gözüyle dünden bugüne 29 Ekim” konulu fotoğraf sergisiyle kutladı.
Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen ve valilik girişinde açılışı yapılan fotoğraf sergisine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Vali Yardımcısı ve Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP Zonguldak İl Başkanı Hakkı Güney, İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, SGK İl Müdürü Erkin avcı ile çok sayıda daire Müdürü ve davetli topluluğu katıldı.
KGD Başkanı Mustafa Emen, kentin tüm tarihine tanıklık eden kişilerin gazeteciler olduğunu söyledi. Bu bağlamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda geçmişte çekilen fotoğraflarla bir sergi düzenlediklerini ifade eden Emen, “Sergimize 29 Ekim’e özel 29 adet fotoğraf koyduk. 11 gazeteci arkadaşımızın değişik tarihlerde çektiği fotoğraflar var. Ayrıca 1930 ve 1950 yılları arasından 5 adet fotoğraf koyduk. Daha çok insanların heyecanını, coşkusunu anlatan fotoğraflara yer vermek istedik. Sergimizi daha sonraki yıllarda geliştirerek sürdürmek amacındayız. Sergimize zaman ayırıp katılan sayın valimiz, belediye başkanımız, milletvekilimiz ve değerli protokol üyelerine teşekkür ederiz” dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da, önemli bir serginin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başladık. Gazeteci arkadaşlar güzel bir şey düşünmüşler. Gazetecilerin geçmişteki kutlamalardan çektiği fotoğraflar var. Güzel bir düşünce. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Zonguldak Belediye Ömer Selim Alan da gazetecilerin fotoğraf sergisini çok anlamlı bulduğunu anlatarak, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya başladı. Gazetecilerin kentimize çektiği çok güzel fotoğraflar var. KGD’ye teşekkür ediyoruz. Belediye olarak yarınki kutlamalarda etkinliklerimiz var. Tüm halkımızı bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Fener alayımız olacak. Buradan tüm halkımızı yarın akşamki fener alayına davet ediyorum” diye konuştu.

ZONGULDAK

28 Ekim 2019 Pazartesi

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