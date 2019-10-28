Devrek Belediyesi vatandaşlara fidan dağıttı

Devrek Belediyesi tarafından vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.
Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen fidan dağıtımında uzun kuyruklar oluşurken, belediye tarafından “Cumhuriyet Fidan Dağıtımı ve Cumhuriyeti anlatan yüzlerce fidan ve gazeteden faydalanmak isteyen vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.
ZONGULDAK
28 Ekim 2019 Pazartesi
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