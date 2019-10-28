Esnaflara bayrak dağıtıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Genç Ensar ve Ensar Vakfı Çaycuma Şubesi yönetimi esnafları bayrakla donattı.

Barış Pınarı Hareketi Mehmetçiğimize destek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaflara Türk bayrağı hediye edildi. Genç Ensar Sorumlusu Hayrullah Aldemir, "Bu topraklar kolay kazanılmadı zamanında kazandığımız zaferlere Mehmetçiğimiz hız kesmeden yenilerini kazanmaya devam ediyor" dedi.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam ise Çaycuma esnafına ve vatandaşlara duyarlı oldukları için teşekkür etti. İnam, "Ellerimizde bayraklarla dolaşırken halkımızın bayrağımıza olan sevgisinden yürüyemediklerini çocuk, genç, yaşlı hepsi önlerine gelerek şanlı bayrağımızdan istediklerini söyleyerek bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyeceğini dile getirerek herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarım" dedi.

ZONGULDAK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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