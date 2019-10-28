14 Fak\u00fcltesi, 3 Enstit\u00fcs\u00fc, 4 Y\u00fcksekokulu, 9 Meslek Y\u00fcksekokulu, 32 Ara\u015ft\u0131rma Merkezi ve 35 binden fazla \u00f6\u011frencisi ile gerek T\u00fcrkiye\u2019de gerek yurt d\u0131\u015f\u0131nda en \u00e7ok tercih edilen y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131ndan biri olan Zonguldak B\u00fclent Ecevit \u00dcniversitesi, her ge\u00e7en y\u0131l b\u00fcy\u00fcmesini ve geli\u015fmesini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Bir\u00e7ok lisans, \u00f6n lisans, y\u00fcksek lisans ve doktora program\u0131n\u0131n bulundu\u011fu Zonguldak B\u00fclent Ecevit \u00dcniversitesi; 20192020 E\u011fitim\u00d6\u011fretim y\u0131l\u0131 Bahar d\u00f6nemi itibariyle Sosyal Bilimler Enstit\u00fcs\u00fc b\u00fcnyesinde y\u00fcksek lisans ve doktora programlar\u0131 \u00f6\u011frencilere kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7acak. Bu kapsamda, \u00fcniversitenin Kdz. Ere\u011fli Turizm Fak\u00fcltesine Turizm \u0130\u015fletmecili\u011fi tezli ve tezsiz II. \u00d6\u011fretim y\u00fcksek lisans program\u0131 ile Turizm \u0130\u015fletmecili\u011fi doktora program\u0131 a\u00e7\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin teklifi Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (Y\u00d6K) Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Y\u00fcr\u00fctme Kurulu\u2019nun 09.10.2019 tarihli toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan kararla onayland\u0131. Bu kararla \u00fcniversitede lisans\u00fcst\u00fc toplam y\u00fcksek lisans program say\u0131s\u0131 94\u2019e y\u00fckselmi\u015f oldu. \u00dcniversitenin Turizm Fak\u00fcltesi kuruldu\u011fu tarihten itibaren gen\u00e7 ve dinamik akademik kadrosu ile gelece\u011fin turizm i\u015fletmecilerini ve turist rehberlerini yeti\u015ftiriyor. B\u00fcnyesine kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 lisans\u00fcst\u00fc e\u011fitim programlar\u0131 ile \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki bahar yar\u0131y\u0131l\u0131nda turizm alan\u0131nda lisans\u00fcst\u00fc e\u011fitim almak isteyenlere kap\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7acak olan BE\u00dc; sekt\u00f6r\u00fcn ve akademinin ihtiyac\u0131 olan donan\u0131ml\u0131 ve deneyimli bireyler yeti\u015ftirerek T\u00fcrkiye\u2019nin turizmine nitelikli insan kayna\u011f\u0131 sunmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor.