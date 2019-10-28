Rektör Çufalı’dan 29 Ekim mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şöyle dedi:

“Cumhuriyet milli iradenin egemen olmasıyla, Cumhuriyeti korumak ise milli iradeyi korumak ve güçlendirmekle mümkündür. Milletimiz bağımsızlık, özgürlük ve kendi geleceğini tayin etme iradesini Gazi Mustafa Kemal önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesi ile göstermiştir. Devlet yönetiminde sınıf ayrılığını reddeden Cumhuriyet rejimi bu iradenin pekiştirilmesi olarak ilan edilmiş ve milletimiz tarafından benimsenmiştir. Yüz yıla yakın bir süredir daha da güçlenen ve artan bir coşku ile kutlanan Cumhuriyetimizin ilanının 96. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.”

ZONGULDAK 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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