Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımıyla Cumhuriyetin ilk vilayeti olan Zonguldak’ta coşkuyla kutlandı.

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gazipaşa Caddesi Madenci Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, siyasi parti il ve merkez ilçe başkanları sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, , Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Valisi Bektaş, “Bugün yurdumuzun her köşesinde Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bir Cumhuriyet şehri olan bir Zonguldak’ta kutladığımız bu büyük Bayramda milli iradeyi esas alan cumhuriyetin bizlere sağladığı kazanımlarıyla gurur duyuyor, tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimizin varlığına ve bağımsızlığına kastedenlere boyun eğmeyen, bu büyük tarihi değişimi gerçekleştiren, cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül törenin ardından kortej geçişinin ardından kutlamalar sonra erdi.

ZONGULDAK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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