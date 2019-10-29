Özel Eller heryerde

Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir ilkokulu boyadı.

Zonguldak Alaplı Sarıkadı İlkokulu geçtiğimiz aylarda selden hasar görmüştü. Bunun üzerine Özel Eğitim Topluluğu öğrenciler 75 kişilik bir ekiple Sarıkadı İlköğretim Okulunda, okulun iç ve dış duvarlarını boyayıp resimler çizdi. Kısa süre içinde okulda tadilat işlerini tamamlayan öğrenciler, minik öğrencilere bahçede oyun alanları oluşturuldu.

Çocuklarının okulun boyanmasından duyduğu mutluluk ile kendisi de mutlu olduğunu söyleyen bir öğrenci annesi Aysel Kara ise "Ben öncelikle bu hediyeleri verip,çocuklarımızı mutlu edenlere çok teşekkür diyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu, bizlerde çok mutlu olduk. Okulumuz boya ile temizlendiği için daha sağlıklı hale geldi" ifadelerini verdi. Etkinlik, öğrencilere çeşitli hediyelerin dağılması ve okul duvarlarının boyanması ile son buldu.

ZONGULDAK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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