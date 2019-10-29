Bayram kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi

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Devrek ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında İmam Erkek Lisesi Öğrencisi C.C.M adlı öğrenci kısa süreli baygınlık geçirdi. Öğretmenlerin müdahale ettiği öğrenci olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ZONGULDAK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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