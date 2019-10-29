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Çaycuma'da Cumhuriyetin 96. Yılı coşkuyla kutlandı

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyetin 96. Yılı coşkuyla kutlandı.

Çaycuma'da Cumhuriyetin 96. Yılı coşkuyla kutlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyetin 96. Yılı coşkuyla kutlandı.
Sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi ve ardından şehir stadyumunda yapılacak olan programa geçildi. Çaycuma protokolünün hazır bulunduğu programda Kaymakam Muharrem Coşgun günün anlam ve önemine ilişkin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Coşgun, "Bilindiği gibi Büyük Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır ve bu zafer, Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme idealinin temel dayanağı olmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Kısaca; Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, O'nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir "dünya devleti" olmanın kıvancına erişmiştir. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya da yaşamaktayız. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, gelişmiş bir ülke olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, 96 yıldır "Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" parolasıyla karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmektedir. Bu hedefe ancak, "fikri hür, vicdanı hür", sorgulayan, maneviyatı yüksek, adil nesiller yetiştirerek ulaşabiliriz. Bu itibarla kıymetli öğretmenlerimize ve yarınlarımızın teminatı öğrencilerimize daha güçlü bir Türkiye'nin inşasında büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Saygıdeğer Çaycumalılar; bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemâl Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı ve istiklâli uğruna canını ortaya koyan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı bir kez daha kutluyor; hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.
Akabinde öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterileri yapıldı. Farklı branşlarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye takdim edildi. Kortej yürüyüşünün protokolle selamlaşmasının ardından bayram sona erdi.

ZONGULDAK

29 Ekim 2019 Salı

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