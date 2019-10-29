Müzik kulübü gençleri Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençlik merkezinde yıl içerisinde eğitim alan gençler Esas 67 Burda AVM’de müzik dinletisi gerçekleştirdi.
Zonguldak Gençlik merkezi müzik kulübü üyesi gençleri, eğitmen Ali Bülbül eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk ve gençlik konularında eserler seslendirdi. 29 Ekim’in 96. Yılında düzenlenen dinleti, Esas 67 Burda AVM’de yer alan halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.
ZONGULDAK
29 Ekim 2019 Salı
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