Zonguldak'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan konser için tanıtım standı açıldı. Konserin geliri ise onkoloji servisine bağışlanacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen Resul Dindar konseri için tanıtım standı açıldı. 20 Kasım 2019 tarihinde BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenecek konserin gelirleri onkoloji hastalarına bağışlanacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında açıklamalarda bulunan proje sahibi Nur Sarı, ”Zonguldak onkoloji hastaları için düzenleyeceğimiz konserimiz BEÜ, İŞKUR , Zonguldak Kızılay ve genç Kızılay iş birliği ile ve Esas 67 Burda yönetiminin desteğiyle yapılıyor. Bu destek için AVM yönetimine ayrıca teşekkür ederiz. 20 Kasım 2019 BEÜ Sezai Karakoç konferans salonunda saat:19.30 da gerçekleşecek olan Resul Dindar konseri için bugün itibariyle esas 67 Burda da standımızı açmaktayız. Tüm Resul Dindar sevenlerini ve bu projede destek vermek, umut bekleyen onkoloji hastalarımızın yüzünü güldürmek isteyen herkesi etkinliğe bekliyoruz” dedi .

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