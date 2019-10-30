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(Özel) Pazarcılar 50 yıldır pazarın kurulduğu caddede kalmak için direniyor

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde 50 senedir caddede kurulan halk pazarı, geçtiğimiz yıl encümen kararıyla kapalı pazar yerine taşındı. Yeni seçilen belediye başkanına ziyarette bulunan esnaf, pazarın yeniden caddeye taşınmasını istedi.

(Özel) Pazarcılar 50 yıldır pazarın kurulduğu caddede kalmak için direniyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde 50 senedir caddede kurulan halk pazarı, geçtiğimiz yıl encümen kararıyla kapalı pazar yerine taşındı. Yeni seçilen belediye başkanına ziyarette bulunan esnaf, pazarın yeniden caddeye taşınmasını istedi.
Seçimlerden sonra pazarcılar yeni seçilen belediye başkanına giderek tekrar eski pazar yerine dönmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine yapılan kapalı oylama ile pazarcılar eski yerlerine geri döndüler. Fakat bazı kişiler; yeniden pazarın kapalı pazar yerinde açılması için konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sonucunu bekleyen pazarcılar yapılanların haksızlık olduğunu söyleyerek isyan ettiler. Senelerdir hem pazarcılık yapan hem de esnaf olan vatandaşlar sitemlerini şu sözlerle dile getirdiler:
“Hem dükkân esnafıyım hem de pazarcıyım. Kapalı pazar yerinde saat 3 olmadan pazar dağılıyordu ve kimse doğru dürüst uğramıyordu. Eski yerimize geri döndüğümüzden beri hem esnaf hem de pazarcı memnun. Akşam saatlerine kadar satış yapabiliyoruz. 70 tane pazarcı varsa 3 ya da 4 tanesi kapalı pazar yerine dönmek istiyor ve tekrar kapalı pazar yerine dönmek istedikleri için mahkemeye vermişler. Hatta dükkânımda 5 kişiye ekmek veriyorum. Kapalı pazar yerine taşınınca yanımda 2 kişi fazla gelir oldu. Şükür başkanımızla konuştuk. Kapalı oy seçimi yapıldı ve oy çokluğu ile eski yerine dönme kararı alındı. Kazancımız eskisi gibi olmaya başladı. Kapalı pazar yerinde açıkta kalıyorduk. Orada da yağmurun altında kalıp çadır kuruyorduk, eski yerimizde de çadır çekip kuruyoruz. En azından siftah edemediğimiz günleri geride bıraktık. Halk burada."
Pazar yerinde bulunan kıraathane sahibi İlker Bakar, 50 senelik mazisi olan pazarın yerinde kalması gerektiğini söyleyerek, "Kalabalık neredeyse ticaret orada yapılır. Esnaf olarak hepimizin kurulu bir düzeni var. Pazar yeri buradan kapalı tarafa taşınınca çok sıkıntı yaşadık. Satışlarımız yüzde otuza kadar düşmüştü. Ayrıca kapalı pazar yerinin olduğu yerde sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen pazara uğradım. Dönüşte yük treni denk geldi ve mecburen üst geçidi kullanmak zorunda kaldım. Ben bu yaşta merdivenleri çıkıp inmekte zorlandıysam, yaşlıları ve çocukları düşünemiyorum" dedi.
Konu ile Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç ise İHA'ya yaptığı açıklamada; "Geçen yıl alt yapı çalışmalarından dolayı vatandaşların pazar açtığı yer kötü durumdaydı. Meclis encümen kararı olmamasına rağmen geçici bir süreliğine pazar karşıya alındı. Mağdur olan pazarcıların istekleri üzerine yapılan oylama da 100 pazarcının 73 tanesinin eski pazar yerine dönmek istedikleri kanaatine varıldı. Pazar taşınırken meclis kararı olmadığı için emaneten gittikleri için geri döndüklerinde de meclis kararı almayı gerek duymadık. Aslında diğer bir taraftan kapalı pazar yerinin tren yolu ile yan yana olması çok sağlıklı değil. Çünkü iki tane tren yan yana geliyor, yük trenleri de işliyor ve bu esnada makaslar değişiyor. 7080 km hızla geçen kömür treni Allah korusun raydan çıkmış olsa, ben bunun bilançosunu tahmin edemiyorum. Vatandaş yapılan üst geçici kullanmıyor. Böylelikle daha çok tehlike arz ediyor. Pazarın eski yerinde olmasında bu yüzden yarar var. Ama bir şahıs kapalı pazar yerine geri dönülmesi için bizi mahkemeye verdi. Mahkeme de yürütmeyi durdurma kararı aldı ve temyize gönderdik. Artık adaletin verdiği karara göre hareket edeceğiz. Sonuçta esnafla konuşup, gördünüz. Hepsi eski caddelerinde kalmak istiyor. Ben bu şahsın belediyeyi mahkemeye vermesini siyasi amaç olarak görüyorum. İlerleyen zaman da planlarımız arasında ilk sırada giysi ve sebze pazarını bir arada kapalı pazar yeri yapıp tek çatı altında toplanmasını sağlayacağız. Ve böylelikle sadece kapalı pazar yeri olmaktan çıkıp kapalı büyük bir mekana sahip olmuş olacağız” dedi.

ZONGULDAK

30 Ekim 2019 Çarşamba

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