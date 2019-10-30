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Alaplı'da Fen Lisesi talebi

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde her yıl sadece 7580 öğrencinin ilçe dışındaki Fen Liselerine gitmek zorunda kalması velilerin tepkisine neden oluyor. İlçeye Fen Lisesi kurulması talep ediliyor.

Alaplı'da Fen Lisesi talebi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde her yıl sadece 7580 öğrencinin ilçe dışındaki Fen Liselerine gitmek zorunda kalması velilerin tepkisine neden oluyor. İlçeye Fen Lisesi kurulması talep ediliyor.
Eğitimde başarıyı yakalayan bir İlçe olduğunu ve bir Fen Lisesi’ne ihtiyaç olduğu belirtilirken, mevcut bir okulun Fen Lisesi'ne dönüştürülmesi yada yeni bir Fen Lisesi'nin kurulması çağrısında bulunuldu. Zonguldak'ta orta öğretim kurumları sınavına katılan yüzlerce başarılı öğrenciden sadece 7580 başarılı öğrencinin Ereğli'ye yada diğer ilçelere gitmek zorunda kaldığını ifade eden veliler, ilçeye Fen Lisesi yapılmasını istedi.
Ereğli ve Zonguldak'a her gün gidip gelen öğrencilerin 120 kilometre yol kat ettiklerini, bu nedenle derslerine gereken önemi veremediklerini belirten öğretmen ve velilerin dışında eğitim sendikaları da “Alaplı'yı eğitimde marka ilçe diyoruz, ama Fen Lisesi ile çıtayı daha yüksek yerlere taşımak istiyoruz. Eskiden Fen Lisesi’ne 120, Anadolu Öğretmen Lisesi’ne 120, İMKB Anadolu Lisesi’ne 120 öğrenci alınıyordu. Şimdi Anadolu Liselerine öğrenci sınavla değil, bölge mahalle öğrencileri de alınıyor. Bu da eğitimde başarılı öğrencilere büyük zarar veriyor. Bu da Alaplı eğitimine büyük zarar veriyor, başarılı öğrenciler mecburen başarısı düşük olan diğer okullara gitmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ya bir okulu Fen Lisesi'ne dönüştürülmesi gerekiyor ya da Fen Lisesi kurulması gerekiyor. Yoksa yüzlerce başarılı öğrencimiz normal liselere gidecektir.”

Alaplı’da büyük açık kapanacak
Nüfusu 46 bini aşan Alaplı'daki Fen Lisesi eksikliğinin yıllardır hissedildiğini dile getiren Alaplı Belediye Meclis Üyesi Abdullah Ateş; ”Alaplı'da bulunan öğrenciler, Fen Lisesi eğitimi almak için, Ereğli, Zonguldak, hatta Çaycuma'da bulunan Fen liselerine gitmekteler. Her gün servisle Ereğli ve Zonguldak Fen Lisesi'ne giden öğrencilerimiz sabahın erken saatlerinde yollara düşerken ailelere de ekonomik anlamda yük getirmekteler. Alaplı'ya Fen Lisesi olsun diye sarf edilen çabalar uygun arsa ve yüksek maliyet nedeniyle hep göz ardı edildi. Şimdi bizde diyoruz ki, hali hazırda cevap verebilecek Alaplı Anadolu Lisesi veya Alaplı İMKB Anadolu Lise'lerimiz var. bunlarda bir tanesi Fen Lisesine dönüştürülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK

30 Ekim 2019 Çarşamba

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