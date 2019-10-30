Cumhuriyet Bayramı’nda köylerine 5 metrelik bayrak astılar Köylüler Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı düzenledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhuriyet Bayramı’nda köylerine 5 metrelik bayrak astılar Köylüler Cumhuriyet Bayramı’nda fener ...

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle köye 13 metre yüksekliğindeki direğe 5 metre boyunda Türk Bayrağı çekildi, fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı’nda köylerine 5 metrelik bayrak astılar Köylüler Cumhuriyet Bayramı’nda fener alayı düzenledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle köye 13 metre yüksekliğindeki direğe 5 metre boyunda Türk Bayrağı çekildi, fener alayı düzenlendi.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde yaşayanlar Cumhuriyet Bayramı için ilk kez kutlama töreni düzenledi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende köyün en yüksek tepesine dikilen 13 metrelik direğe 5 metre boyundaki Türk Bayrağı çekildi. Türk Bayrağının göndere çekilmesi sırasında duygusal anlar yaşayan köylüler meş'ale yakıp türküler ve marşlar söyledi. Hasbeyler köyü Muhtarı Hasan Duman köylerinde ilk kez Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldığını belirterek yoğun ilgiye teşekkür etti. Törende köy sakinlerinde Kerem aydemir Arif Nihat Asyalı’nın “Bayrak” isimli şiirini okudu. Dev Türk Bayrağını ellerinde taşıyan köy sakinleri gaz lambaları, el feneri ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak düzenlenen fener alayı yürüyüşüne katıldı. Köy sakinleri yaklaşık 2 kilometrelik fener alayı yürüyüşünün ardından Hasbeyler köyü muhtarlığı yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Hasbeyler Köyü’nün en yüksek tepesine Türk Bayrağı asmanın çocukluk hayali olduğunu, köye muhtar seçilmesinin ardından fikrini açtığı gençlerin de destek vermesi ile bu hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Muhtar Hasan Duman, düzenledikleri etkinliğe katılan 7’den 70’e herkese teşekkür etti. Duman yaptığı açıklamada “Çocukluğumda köyümüzün en güzel yerine büyük bir Türk Bayrağı dikme hayalim vardı. Aynı zamanda Cumhuriyet coşkusunu köylümüzle birlikte yaşamak ve yaşatmaktı. Bu çok önemli bir zaman denk geldi. Ordumuzun Suriye’de terör örgütlerine yönelik yaptığı operasyon çok önemliydi. Milli birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde görüşler, fikirler, düşünceler ayrı olabilir. Ama biz memleketimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız ve dinimiz söz konusu olduğu zaman hiçbir görüş ayrılığını kendimizde tutmayız ve millet olarak topyekün oluruz. Türk Bayrağımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında diktik, fener alayını gerçekleştirip muhtarlığımızın açılışını yaptık. Ben bu fikrimi genç arkadaşlarıma açtığımda bu hayalin sadece benim olmadığı kanaatine vardım. Bu fikrin herkesin fikri olduğunu görünce bunu gerçekleştirmek için daha çok aşkla ve şevkle çalıştık. Yolda gören ninelerimiz, teyzelerimiz ağlayarak boynuma sarıldılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” dedi.
Hasbeyler köyünde ki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri havai fişek gösterileri ile son buldu.

ZONGULDAK

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaplı'da Fen Lisesi talebi
YEREL HABERLER Alaplı'da Fen Lisesi talebi
(Özel) Pazarcılar 50 yıldır pazarın kurulduğu caddede kalmak için direniyor
YEREL HABERLER (Özel) Pazarcılar 50 yıldır pazarın kurulduğu caddede ...
Devrek Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı etkinliği
YEREL HABERLER Devrek Belediyesinden Cumhuriyet Bayramı etkinliği
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlanmaya devam etti
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuluyla kutlanmaya ...
Yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri evine taşıdı
YEREL HABERLER Yürüme yetisini kaybeden 170 kilo ağırlığındaki yaşlı ...
Zonguldak’ta fener alayı yürüyüşü düzenlendi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta fener alayı yürüyüşü düzenlendi
Bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ekibini bekledi
YEREL HABERLER Bacaklarından vuruldu, sandalyede oturup, sağlık ...
Konserin gelirleri onkoloji hastalarına bağışlanacak
YEREL HABERLER Konserin gelirleri onkoloji hastalarına bağışlanacak
Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı Dükkanının ...
Müzik kulübü gençleri Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
YEREL HABERLER Müzik kulübü gençleri Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Büyük vefa törene damga vurdular
YEREL HABERLER Büyük vefa törene damga vurdular
Stajda kazandığı 6 bin lirayla öğrencilere yemek ısmarladı
YEREL HABERLER Stajda kazandığı 6 bin lirayla öğrencilere yemek ...
Belediye işçisi sevenlerini yasa boğdu
YEREL HABERLER Belediye işçisi sevenlerini yasa boğdu
Gülüç’te Cumhuriyet Bayramı’nda renkli görüntüler sergilendi
YEREL HABERLER Gülüç’te Cumhuriyet Bayramı’nda renkli görüntüler ...
Kömürspor altyapısı 29 Ekim'i coşku ile kutladı
YEREL HABERLER Kömürspor altyapısı 29 Ekim'i coşku ile kutladı
Çaycuma'da Cumhuriyetin 96. Yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Çaycuma'da Cumhuriyetin 96. Yılı coşkuyla kutlandı
Bayram kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık geçirdi
YEREL HABERLER Bayram kutlamalarında lise öğrencisi baygınlık ...
Özel Eller heryerde
YEREL HABERLER Özel Eller heryerde
Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Cumhuriyetin ilk vilayetinde 29 Ekim coşkusu
Devrek’te Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı
YEREL HABERLER Devrek’te Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı
Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 29 Ekim coşkusu
Kömürspor'da hedef Samsunspor maçı Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner: "Samsunspor maçından galibiyetle ayrılmayı arzu ediyoruz"
YEREL HABERLER Kömürspor'da hedef Samsunspor maçı Zonguldak ...
Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda ...
Cumhuriyetin 96. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyetin 96. yılı kutlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X