Madencileri taşıyan işçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

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Zonguldak'ta maden işçilerini taşıyan işçi servisi devrildi. Kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde ZonguldakEreğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı.

Devrilen araçta bulunan maden işçileri yaralandı. İşçilerden Okan Bozkurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılardan 7'si Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne diğer yaralıların ise ilçedeki özel hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. İşçilerin evlerinden çıkıp çalıştıkları TTK Kandilli Müessesesi'ndeki maden ocağına gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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