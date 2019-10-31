Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu; ZonguldakEreğli karayolunda işçi servisinin kaza yapması sonucu yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde ZonguldakEreğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işçi servisi virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 14 maden işçisi yaralandı. İşçiler Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçileri ziyaret eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İşçileri ziyaret ettim. Özel hastanenin birindeki üç yaralımız taburcu edildi. Diğer özel hastanedeki 4 yaralının da durumu iyi, burada devlet hastanesindeki yaralıların da doktor hanım bilgisini verdi. Şu an çok önemli bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu.

ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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