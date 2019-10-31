Zonguldak kent yaşamında hayvan hakları temalı etkinliği için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin, kent yaşamında hayvan hakları temalı etkinlik için oluşturulan ekibin çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Sezgin, “Amacı hayvan haklarını tanıyan ve farkında olan bir şehir hayatının yaratılmasına katkıda bulunmak olan ve Avrupa birliği Sivil düşün kuruluşu tarafından da destek verilen projemiz de yer alan seminerimiz yaklaşık 60 kişinin katılımı ile Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Zonguldak Kent Konseyi olarak ilimizdeki hayvanların sahip olduğu haklara ilişkin farkındalık yaratarak bu hakları çevre kirliliğinden, iklim koşullarından daha az etkilenecekleri ve sosyal yaşamda kendilerine daha çok yer bulabilecekleri şekilde geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sokak hayvanlarına yönelik korumalı barınma ve beslenme alanlarının oluşturulması ve bu alanların sahip olması gereken özellikler, standartlar hakkında en önemli kamu paydaşı olan Belediyelerimizin yetkilileri ile STK’lar bir araya getirilecektir. Kent yaşamında hayvan haklarının geliştirilmesine yönelik kısa ve uzun vadeli politika önerilerini içeren yol haritasının ortaya konulması açısından önemli olacak; kamustk işbirliğini bu tematik alanda doğuracak ve geliştirecek bir etki yapacaktır. Bu konudaki organizasyon ile ilgili olarak arkadaşlarımız çalışmalarına başlamıştır” ifadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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