İl İstihdam Kurulu toplandı

Zonguldak İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'na Nevzat Taşdan'ın yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çalışma ve İşKur İl Müdürü Gönül Demirsu, katılımcılara bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Kurumun 2019 yılı 9 aylık faaliyetler ve 2020 yılında açılabilecek olan mesleki eğitim kurslarıyla ilgili mesleklerin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar aktarıldı. Ayrıca katılımcıların talepleri değerlendirildi.

Gazetecilere değerlendirmede bulunan Çalışma ve İşKur İl Müdürü Gönül Demirsu, "Bilindiği gibi her yıl 4 defa yıl içerisinde 3 ayda bir il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Valimiz başkanlığında yaptığımız bu toplantı ilk gündemimizde açılışa müteakiben Çalışma ve İşKur İl Müdürlüğü'nün 9 aylık faaliyetlerini değerlendirdik. İşe yerleştirmeler, açık işlerimiz, danışmanlık hizmetlerimiz istihdam seferberliği kapsamında yaptığımız ziyaretler ve diğer hedeflerimizi konuştuk. Bunun yanı sıra mesleki eğitim kurslarımızı ne kadar yaptık, ne kadar daha yapabiliriz kurul üyelerimizle görüştük. İhtiyaç halinde hangi kurslarımızı açabiliriz. Bu konuları konuştuk. Toplantımız gayet iyi, başarılı geçti. Kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Görüşleri önerileri için. İnşallah bundan sonraki toplantıda görüşler doğrultusunda daha iyi hizmetler vereceğimize inanıyorum" dedi.

ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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