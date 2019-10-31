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Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm

İHA

Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve araç trafiğini bir türlü araç parkının önüne geçemeyen Alaplı Belediyesi en son çareyi yolun ortasına duba yerleştirmekte buldu.

Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm

Alaplı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve araç trafiğini bir türlü araç parkının önüne geçemeyen Alaplı Belediyesi en son çareyi yolun ortasına duba yerleştirmekte buldu.
Zonguldak Alaplı Karşıyaka Mahallesi ana cadde üzerindeki sürücülerin araç parkı için çok sık kullandığı terminal çevresindeki yaya ve araç karmaşası yaşanması üzerine, caddeye çift taraflı parkın yanı sıra kaldırımlara da park eden araçlar yüzünden yayalar zor anlar yaşıyordu. Her türlü önlemin alındığı fakat hiçbir önlemin çare olmadığı cadde üzerine caydırmak için dubalar yerleştirildi. Caddenin sağına yerleştirilen bu dubaların caydırıcı olmayınca Belediye çareyi caddenin ortasına dubaları çakmakla son buldu.
Caddenin sağına boydan boya plastik duba yerleştiren belediye, araç parkının birkaç haftalığına da olsa önüne geçebildi. Dubaların plastikten olması, çok çabuk yerinden çıkması, üzerinden geçen arabalara herhangi bir zarar vermemesini fırsat bilen sürücüler, dubaların zarar görmesine aldırmadan araçlarını parka devam etti. Çarşamba günleri Alaplı'ya halk pazarı kurulması sebebiyle ilçeye gelen seyyar satıcıların yol kenarlarında park yapmaları önlemek için olun ortasına duba yerleştirmesi yaparak tek aracın geçebileceği bir cadde haline geldi. Uzun uğraşlar sonucunda Alaplı Belediyesi uygunsuz parkın önüne kalıcı bir çözümle son buldu.
Alaplı ilçesi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın ise tüm şoförler ve yolcular adına Belediye Başkanı Nuri Tekin'e ilettiği sorun ivedi bir şekilde çözüldü. Konu hakkında görüşlerini bildiren Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Sedat Aydın “Bizler şoför esnafı olarak bu durumdan çok rahatsız oluyorduk. Zaman zaman tartışmalar oluyordu. Bu sorunumuza hızlı bir şekilde çözüm üreten Belediye Başkanımız Nuri Tekin'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca terminal karşısındaki indirme yerinin bir metre daha içeriğe doğru genişletme çalışmasını yapmasını istiyoruz” isteğinde bulundu

ZONGULDAK

31 Ekim 2019 Perşembe

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