"Dünü Bugünü ve Yarını ile Tios Antik Kenti" paneli

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ÇTSO), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu ve Tios Antik Kent Kazı Alanı hocalarının katkılarıyla "Dünü Bugünü ve Yarını ile Tios Antik Kenti" panel ve sergi etkinliği düzenlendi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panele; Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik resim öğretmeni Rana Altan ile arkeolog Gürcan Laçin'in Tios konulu resim ve fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesiyle başladı. Vali Erdoğan Bektaş, Tios'un tarihteki konumu itibarı ile gerçekten özel bir kent olduğunu söyledi.

Tios'un turizm açısından taşıdığı potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bektaş, "Tios Antik Kenti'nin turizm yansımasına da bakmak lazımdır. Oradaki kalıntılarda değerlendirilmeye hazır önemli bir potansiyel mevcut. Herkesin bu değerin ortaya çıkarılmasında katkısı, desteği olacaktır. Bizde konuyla ilgili desteklerimizi veriyoruz. Eldeki kısıtlı olanaklarla iyi şeyler yapılıyor. Ciddi sayıda ziyaretçisi de var. En kısa zamanda daha bilinir ve görünür hale getirilecektir. Ayrıca daha büyük bütçelerle gerçekleştirilecek daha büyük hayaller ve projeler de var" dedi.

BEÜ Rektörü Çufalı da Tios'un önemi, üzerinden yıllar geçtikten sonra önem kazanan sanat eserleri gibi yeni anlaşıldığını belirtti. Çufalı, "Artık Tios Karadeniz'in Efes'i olarak anılmaya başlıyor. Zonguldak olarak bir çok değerimizin farkında olmadığımız gibi tarih konusunda da değerlerimizin ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Tios da ilk ve tek kentimiz olması itibarı ile çok önemlidir" diye konuştu.

Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, coğrafyada en az 3 bin yıllık bir tarih olduğunu kaydetti.

Çaycuma TSO olarak sadece ticarette ve sanayide değil gerek üniversite gerek tarihi alanlarıyla bölgenin bütün değerlerine sahip çıktıklarını anlatan Kamitoğlu, şunları kaydetti:

"Filyos Projesi'nde nihayet somut gelişmeler yaşanıyor ve sonuca ulaşmamıza az kaldı. Bu yüzden Filyos'un dününü, bugününü ve yarınını bölgenin sahipleri olarak hep beraber ortak akıl oluşturacak şekilde göz önüne sermek istedik ve bu etkinliği planladık."

Konuşmaların ardından Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yazıcı'nın moderatörlüğünde yapılan panelde; Kürşat Coşkun "Filyos’un Doğal ve Kültürel Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme", Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tayyar Gürdal "Herakleia Pontika (K. Ereğli) ve Tieion (Filyos): Koruma, Korunamama ve Gelecek", Çaycuma Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Neşe Köktürk "Zonguldak İli ve Çevresinin Sahip Olduğu Alternatif Turizm Potansiyeli", Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım "Dünden Bugüne Tios Kazıları" konu başlıkları ile sunumlarını yaptı.

Yapılan sunumların ardından salondaki izleyicilerden de sorular alındı ve etkinlik sona erdi.

ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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