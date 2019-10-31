Belediye başkanın oğlu zimmetten gözaltına alındı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK´ın Devrek İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde çalışan, Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu H.Ö.(33), resmi belgede sahtecilik ile zimmet suçlarından gözaltına alındı.

Devrek Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli H.Ö., geçen hafta belediyeye ait hesaplarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açığa alındı. H.Ö. bugün de Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gökçebey Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Vedat Öztürk'ün oğlu olan H.Ö.'nün 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zimmet' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. H.Ö.'nün emniyetteki sorgusu devam ediyor.



ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.