Öğretim görevlisi cinsel saldırıdan tutuklandı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi´nde (BEÜ) öğretim görevlisi olan D.Y., evinde buluştuğu S.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu´nda görevli öğretim görevlisi D.Y., kentte yaşayan S.D. ile arkadaşlık kurdu. S.D., polis merkezine giderek D.Y.'nin kendisiyle zorla birlikte olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. S.D.'nin ifadesinde, D.Y. ile evinde buluştuklarını ve bir süre sonra kendisine karşı olan hareketlerinin değiştiğini, daha sonra ağzını kapatarak zorla ilişkiye girdiğini söyledi. Gözaltına alınan D.Y. ise ilişkinin zorla olmadığını, rıza dahilinde birlikte olduklarını ifade etti. D.Y., ifadesinin ardından sevkedildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.



ZONGULDAK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.