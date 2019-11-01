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BEÜ’de ‘Siber Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar’ konferansı düzenlendi

İHA

BEÜ’de ‘Siber Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar’ konferansı düzenlendi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 yılı Mesleki Eğitim Teması kapsamında, üniversitemiz Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilişim Takımı desteği ile ‘Siber Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar’ konulu konferans düzenlendi.
Sezai Karakoç Kültür Merkezinde siber güvenlik konusunda yetenekli öğrencilere farkındalık sağlanması amacı ile düzenlenen konferansa, akademik ve idari personel ve üniversite öğrencilerinin yanında, Bartın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ve Zonguldak’ta bulunan liselerden öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Zafiyet araştırmaları, exploit geliştirme ve zararlı kod analizi konusunda uzman araştırmacılar tarafından kurulan ve yeni nesil bir uç nokta güvenlik firması olan Trapmine’nin kurucu ortakları Celil Ünüver ve Yasin Sürer de konferansta konuşmacı olarak yer aldılar.
Açılış konuşmasını Siber Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Çetiner’in yaptığı konferans, BAKKA Bilgi İşlem Sorumlusu Muhammed Temli’nin bölgede yapılan siber güvenlik çalışmalarını anlattığı konuşmasıyla devam etti.
Konferansta tersine mühendislik, exploit geliştirme teknikleri, zararlı yazılım analizi ve siber tehdit konularına değinen Celil Ünüver, sektörde siber güvenlik alanında kendisini geliştirmiş uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Konferansta teknik sunum yapan, Windows sistemler üzerine Reverse Engineering ve Malware analiz tekniklerini anlatan Yasin Sürer ise, meraklı öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.
Merkez Müdürü Dr. Erkan Çetiner bu güncel ve önemli içeriği bulunan konferansın düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haktan Özaçmak olmak üzere konferansa katkı sunan herkese teşekkür etti.
İlginin yoğun olduğu konferans bu konuda ilerlemek isteyen öğrencilerin sorularının cevaplanması ile tamamlandı.

ZONGULDAK

01 Kasım 2019 Cuma

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