Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi TÜBITAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği gerçekleştirdi.

Çaycuma TSO Fen Lisesi Okul Müdürü İsmail Ertop ve Proje Sorumlusu Fatih Eroğlu koordinatörlüğünde yapılan bilim fuarında, öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırlamış olduğu 12 branştan 22 proje okul bahçesinde sergilendi.

Fuara; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Çaycuma TSO Meclis Başkanı Ergün Ece, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, okul müdürleri, öğrenci velileri sergiye katılıp açılışı gerçekleşti. İlçe merkezindeki okullardan öğrencilerin de ziyaretçi olarak katıldığı fuar beğeni toplayarak başarılı bulundu. Sergide öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği "araştırma projeleri", "robotik kodlama" ve "tasarım projeleri" sergilendi.

Proje Sorumlusu Fatih Eroğlu, "Bu etkinlikle bir çok amacı hedefledik. Amacımız sadece proje üretmek değil, üretilenin diğer öğrenci yaş grupları tarafından görülmesi ve örnek alınması olup yapılan çalışmaların etkisinin daha da yayılması sağlanmıştır" dedi.

Projede emeği geçenlere Kaymakam Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş ve diğer katılımcılar tarafından başta Okul Müdürü İsmail Ertop olmak üzere tüm öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi.

ZONGULDAK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:50

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