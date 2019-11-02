Aday Öğretmen Yetiştirme Seminerleri başladı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine 2019 Ağustos döneminde ataması yapılan 57 sözleşmeli aday öğretmenlerin “ Aday Öğretmen Yetiştirme Seminerleri” Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi’nde başladı. Açılış programına katılan Şube Müdürü Nusret Parlak öğretmenlere Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ise aday öğretmenlere seslenerek, "Hepinize hayırlı olsun. Öğretmenlik gönül işidir. Özveri ister, Öğretmen hem öğretir, hem eğitir. Öğretmen modeldir. Toplumdaki her insan öğretmenin elinde yetişir. Derdimiz gökkubede hoş bir seda bırakmaktır” dedikten sonra aday öğretmenlere başarılar diledi.

ZONGULDAK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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