Rektör Çufalı, Akademik genel kurul toplantısına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20192020 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı Safiye Hüseyin Elbi Konferans Salonu’nda BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurul toplantısında Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak tarafından akademik ve idari personel profili, öğrenci sayıları, bütçe hesabı, akademik ve bilimsel faaliyetler, sosyal ve idari faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Sunumun ardından, fakülte bazında uluslararası ve ulusal dergilerde yayın, kitap yazarlığı, uluslararası ve ulusal kongrelerde sözlü ve poster bildiri olarak en fazla yayın yapan, akademik teşvikte fakülteyi temsil eden öğretim elemanlarına BEÜ Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Doç. Dr. Sibel Koçak tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Akademik Kurulda konuşan Rektör Çufalı, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda aktif eğitim yürütülen bölümlerin sağlık sistemi içerisinde önemli bir payı olduğunu belirterek akademik personelin bilimsel projeleri yakından takip etmelerinin ve sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık yaratmalarının önemine dikkat çekti.

ZONGULDAK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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