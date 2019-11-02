Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu'nu unutmadı

Yılport Samsunspor´da teknik heyet ve futbolcular, deplasmanda karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi 30 yıl önce geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren eski futbolcuları Muzaffer Badalıoğlu´nun Zonguldak'taki kabrini ziyaret edip dua etti.
Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, teknik menajer Yücel Uyar, teknik heyet ve futbolcular; yarın deplasmanda karşılaşacakları Zonguldak Kömürspor maçı öncesi bu kentte bulunan eski futbolcuları Muzaffer Badalıoğlu´nun Asri Mezarlığı´ndaki kabrini ziyaret etti.
KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Samsun´un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kaza sonucu kırmızı beyazlı futbolcu Muzaffer Baladıloğlu hayatını kaybetmişti.
ZONGULDAK
02 Kasım 2019 Cumartesi
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