Maden ocağında tavan göçtü: 1 ölü

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi başına isabet eden taş parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. İddialara göre, madende kömür kazan 40 yaşındaki Servet Gökay isimli maden işçisinin başına tavandan düşen taş parçası isabet etti. Ağır yaralanan işçiyi mesai arkadaşları özel araçla hastaneye götürdü.

Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Servet Gökay doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gökay'ın cesedi ise otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı morga gelerek otopsi işlemlerini başlattı. AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da morga gelerek ölen madencinin yakınlarını teselli ederek taziyelerini bildirdi. Ölen işçinin yakınları morg önünde feryat edip sinir krizleri geçirdi.

Ölen işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.