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Baş-Zonder, MTA Müdürü Erdem'i makamında ziyaret etti

İHA

BaşZonder öncülüğünde Batı Karadeniz Platformu tarafından Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem, makamında ziyaret edildi.

Baş-Zonder, MTA Müdürü Erdem'i makamında ziyaret etti

BaşZonder öncülüğünde Batı Karadeniz Platformu tarafından Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem, makamında ziyaret edildi.
Platformun dönem başkanlığını üstlenen Başkent Zonguldaklılar Derneği (BaşZonder) Genel Başkanı Tuncay Gençer'in başkanlığında Batı Karadeniz Platformunun geniş bir katılımla oluşturduğu heyet, Genel Müdür Erdem'e, maden şehri Zonguldak ve Batı Karadeniz platformunun temsil ettiği bölgenin sorunları ve birliği, hedefleri anlatıldı.
Gençer, "Bölgemizin gelişebilmesi için Milli aracın Filyos'ta üretilmesi, Karadeniz otoyolunun Sinop’tan Düzce'ye kadar olan kısmının bir gayretle tamamlanması, SakaryaBartın Demiryolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ve Filyos Vadisi Projesinin su ihtiyacının karşılanması olarak belirlediğimiz ilk dört temel hedefimizin ve proje temelli yaklaşımlarımızın Sayın Genel Müdürümüzün de çok ilgisini çekti. Güç birliğinin son derece önemli olduğunu ifade ettiğini görmemiz ve her türlü destek vaadi almamız bizleri mutlu etti. Diğer yandan, şu andaki temel hedeflerimiz bu olmakla birlikte diğer projeler ve özellikle bölge için cazibe merkezi olabilecek kapasitede olan her türlü projenin birlik olarak arkasında olduğumuzu, buna sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Son dönemde Bolu Federasyonumuzdan Değerli Başkanımız Mehmet Bilgi'nin öncülüğünde gündeme gelen ve adeta bölgeye proje ve yatırım tohumu eken sürdürülebilir kalkınma derneklerinin platformumuzun tamamında oluşturulması yönünde değerlendirmeler yaptık.
Ayrıca AnkaraGiresun Platformu Başkanımız Ahmet Temür bey'de bizlere eşlik ederek gücümüze güç katmış inşallah gelecekte oluşturma amacında olduğumuz daha geniş katılımlı Karadeniz birliğimizin temel taşlarından biri olmuştur. Sayın Genel Müdüre bölgemizle ilgili sunum yapıldı. Giresun bölgesi de taleplerini iletti. Düşüncelerimizi, taleplerimizi ifade ettik. Sıcak karşılamalarından ve samimi sohbetleri için teşekkür ederiz. Geniş bir katılım gösteren platformumuz üyelerine de ayrıca teşekkür ederiz. Gücümüzün, birliğimizin artacağını görmenin bizleri mutlu ettiğini belirtmekten duyduğumuz memnuniyeti belirtiriz" dedi.

ZONGULDAK

03 Kasım 2019 Pazar

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