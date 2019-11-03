Gazipaşa Caddesi asfaltlanıyor

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Zonguldak Belediyesi'nin asfalt çalışmaları dolayısıyla Gazipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Dr. Ömer Selim Alan'ın yapmayı taahhüt ettiği asfalt çalışmalarının büyük çoğunluğu tamamlandı. Mahallelerdeki ana arterlerde asfalt çalışmalarının büyük çoğunluğu bitti. Kentteki çalışma yol çilesi çeken vatandaşları memnun etti. Her defasında bozuk yollar sebebiyle tepkilerini dile getiren sürücüler de yolların asfaltlanmasıyla rahat nefes aldı. Öte yandan Gazipaşa Caddesi'nde de gece saatlerinden itibaren asfalt çalışması başlatıldı. Başkan Alan'ın Gazipaşa Caddesi'nin asfaltlanması talimatının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol kazıma çalışmalarını başlattı. Kazıma işleminin ardından caddede asfalt çalışmaları başlayacak.

ZONGULDAK 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

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