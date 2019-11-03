15 yaşındaki Gül hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdüren 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

En son BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 15 yaşındaki Gül Çavdar, hastaneden çıkmasının ardından evinde 2 gün kaldıktan sonra Cuma günü bir anda fenalaştı. Yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdüren Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kızının sağlığı için çok büyük çaba gösteren baba Ferat Çavdar, acı haberi sosyal medya hesabından "Bir yıldız gibi ellerimin arasından kayıp gittin bir tanem. Bu ayrılık hiç yakışmadı canım kızım sensiz hayat bir hiçmiş. Sen melek olup ayrıldın aramızdan. Biz sensiz nasıl yaşayacağız, annen baban seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, melek kızım benim" ifadeleri ile dile getirdi.

ZONGULDAK 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

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