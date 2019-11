TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Samsunspor: 2

TFF 2. Lig'in 11. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Samsunspor'a 20 mağlup oldu.



Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Sinan Dereci xx, Ömer Lütfi Aydın xx, Ali Rıza Öztürk xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Cenk xx, Hakan x, Ramazan xx, Emre Can x (Berkan dk. 69 xx), İsmail xx, Muammer xx, Serhat xx, Onurcan x (Metin dk. 76 x), Mehmet Gürkan xx, Görkem xx (Yiğit dk. 83 ?)

Samsunspor: Nurullah xxx, Caner xxx, Yalçın xxx, Gökhan xx (Bahattin dk. 67 xx), Erkam xx, Gudio xxx (Onur dk. 86 ?), Oğuz xx, İlyas xx, Gökhan xx, Ferhat xx, Atabey x (Ahmethan dk. 47 xx)

Goller: Bahattin Köse (dk. 69 ve 90 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Görkem, Ramazan, Emre Can, Sinan, Emre Can (Zonguldak Kömürspor), Ahmethan, Gudio Koçer (Samsunspor)

