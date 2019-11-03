10 bin taraftar Zonguldak Kömürspor'a destek verdi

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Zonguldak Kömürspor sahasında 20 mağlup olduğu Samsunspor maçına 10 binin üzerinde Kırmızı Lacivertli taraftar geldi.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor 11'inci hafta mücadelesinde saha ve seyircisi önünde Samsunspor'a 20 mağlup oldu. Öte yandan maça ise Zonguldak Kömürspor taraftarı damgasını vurdu. Zonguldak Kömürspor'un sahasında konuk ettiği Samsunspor maçına 10 binin üzerinde Kırmızı Lacivertli taraftar ilgi gösterdi. Tribünü maç bitimine kadar görsel şölene çeviren Zonguldak Kömürspor taraftarları maç boyunca telefon ışıkları ve sloganlarla takımlarına destek verdi.

ZONGULDAK 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

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