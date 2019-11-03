Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

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Zonguldak’ın Belcuma beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye göre, Beycuma beldesi, Kasımlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde Nadi Kaygısız isimli şahsın ahırında ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1'i telef oldu. Yangına çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın başka eve sıçramadan kontrol altına alındı.

ZONGULDAK 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

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